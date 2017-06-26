ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت الخدمات عن الشركة السعودية للخدمات الأرضية؛ بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة التي صدرت بحقها قبل أيام.
وكانت الوزارة رصدت نحو 90 مخالفة بالشركة منها ما يتعلق بتوظيف وافدين في مهن مقصورة على سعوديين، وفرضت عليها غرامات تصل لمليوني ريال، وفقاً لـ”عكاظ”، وألزمتها بالاستغناء عن الموظفين الأجانب، لكن الشركة لم تفعل.
وكانت صحيفة محلية قد ذكرت مؤخرا أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عيّنت 60 موظفا أجنبيا من الجنسية الفلبينية للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال ولمدة سنتين، مبررة ذلك بضيق الوقت لتدريب سعوديين، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل والتحقيق وتفتيش منشآت الشركة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج