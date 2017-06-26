أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن التصعيد أساس الخلاف مع قطر “سياسي وأمني”، ولم يكن عسكرياً قط.
واعتبر آل خليفة، في تغريدات متتابعة أمس الأحد، أن إحضار قطر الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر.
وقال إن “هناك تضارباً في سياسة قطر؛ فإما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون.
وانتقد الوزير البحريني التدخلات الإقليمية في الأزمة الخليجية، قائلاً إن بعض القوى الإقليمية تخطئ إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة.
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