أظهرت صورة تداولها مغردون على موقع “تويتر”، الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق، وهو برفقة حفيده اليوم (الإثنين).
وظهر الأمير محمد بن نايف في الصورة مبتسماً، ويضع يديه على كتفي حفيده الذي وقف أمامه.
وعبر المغردون عن إعجابهم بالصورة، مثمنين جهود الأمير محمد بن نايف في الحفاظ على الأمن خلال توليه منصب وزير الداخلية، داعين بالتوفيق لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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