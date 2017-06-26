أقام جماعة جامع العبيد بحي الفرسان بالخرج احتفالا بالعيد عقب صلاة العيد بحضور امام الجامع فضيلة الدكتور الشيخ صالح الدويلة وأبناء المرحوم ناصر العبيد وعدد من جماعة الجامع .
أقام جماعة جامع العبيد بحي الفرسان بالخرج احتفالا بالعيد عقب صلاة العيد بحضور امام الجامع فضيلة الدكتور الشيخ صالح الدويلة وأبناء المرحوم ناصر العبيد وعدد من جماعة الجامع .
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