وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، كلمة للمرابطين على الحدود في الوحدات الأمامية عبر جهاز اللاسلكي، نقل من خلالها تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأظهر مقطع فيديو تحدث الأمير جلوي بن عبدالعزيز مع المرابطين بشكل مباشر وبرفقته نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، واستقبال الوحدات المرابطة في مواقعها للكلمة.
وأثنى متداولو المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي على مبادرة أمير منطقة نجران؛ لما فيها من رفع لمعنويات الجنود المرابطين بتواصل القيادات معهم بشكل مباشر.
وفق “أخبار 24”.
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