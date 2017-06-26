اكتست سماء الرياض مساء اليوم (الأحد) أول أيام عيد الفطر بالألعاب النارية، ضمن برنامج احتفالات امانة منطقة الرياض بالعيد، وذلك في عدة مواقع مختلفة.
وكانت الأمانة قد جهزت تلك المواقع بكافة التجهيزات اللازمة من قبل فرقها منذ وقت مبكر، وشهدت مواقع إطلاق الألعاب النارية استعدادات متكاملة واتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.
وحرص الكثيرون من المواطنين والمقيمين على التقاط صور للألعاب النارية التي شكلت ألوانا جمالية في سماء الرياض، واستمرت الألعاب النارية لمدة 10 دقائق متزامنة في كلّ من استاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وجوار الجسر المعلق.
وفق “أخبار 24”.
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