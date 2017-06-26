ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية أحالت العناصر الثلاثة من الحرس الثوري الإيراني، الذين تم القبض عليهم داخل المياه الإقليمية السعودية، إلى النيابة العامة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن النيابة العامة باشرت التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بمحاولة زعزعة أمن البلاد والتخريب والتفجير.
وألقت القوات البحرية السعودية في 19 يونيو الجاري القبض على 3 أشخاص، أثناء محاولتهم استهداف منصة نفطية في حقل مرجان القريب من الحدود البحرية مع الكويت عبر زورق محمل بالمتفجرات، وتبين أنهم ينتمون للحرس الثوري الإيراني.
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