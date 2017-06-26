طالب مواطن من محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان بإجراء فحص الـ “DNA”، كي يتأكد من أنه استلم ابنه ولم يتم تبديله بمولود آخر يمني، بعد حدوث خلل في إجراءات تسليم المولودين في مستشفى بني مالك العام.
وبيّنت مصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن المواطن ينتظر موافقة صحة جازان على طلبه، لافتة إلى أن حالات تبديل المواليد قد تكررت في منطقة جازان، ما يكشف عن وجود خلل في إجراءات التوثيق وتسليم المواليد في المستشفيات.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لصحة جازان نبيل غاوي، أن ما يتم تداوله بشأن تبديل مولودين بمستشفى بني مالك غير صحيح، لافتاً إلى أن الحدث يتلخص في إخلال ممرضة بإحدى الخطوات التأكيدية المتبعة قبل تسليم المواليد.
وأكد غاوي أن المستشفى أعاد التحقق وتطبيق الإجراءات التأكيدية المتبعة، والتي أثبتت عدم وجود أي تبديل للمواليد، كما تم تشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة ومراجعة السياسات والإجراءات داخل المنشأة لضمان عدم تكرار الحادثة.
وأشار إلى أن أحد الوالدين تقدم بطلب إجراء تحاليل الحمض النووي “DNA” وجار العمل على ذلك.
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