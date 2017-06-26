نفت أمانة المنطقة الشرقية وجود ثعابين في شاطئ “نصف القمر”، مؤكدة أن جميع مرافق ومداخل الشاطئ خالية تماماً منها.
وعلقت الأمانة مساء أمس (الأحد) على مقطع فيديو متداول لثعابين في الشاطئ، لافتة إلى أن فريقاً مختصاً من الأمانة وقف على ما ورد في المقطع، وتبيّن له أن سائحاً ألقى بثعبانين غير سامين في أحد مداخل الشاطئ، حسبما أفاد عدد من السائحين الموجودين بالموقع.
وأشارت إلى أن الفريق المختص أزال الثعبانين من الموقع، وأجرى مسحاً ميدانياً شاملاً في كل الشاطئ، ولم يعثر على أي ثعابين أخرى. وفق “أخبار 24”.
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