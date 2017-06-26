لقي إمام وخطيب أحد المساجد في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة مصرعه إثر حادث مروري، بعدما أدى صلاة العيد صباح أمس (الأحد).
وتوفي الشيخ صالح الأنصاري إمام جامع “مغينية”، أثناء توجهه لمعايدة أهله وأقاربه، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً.
لقي إمام وخطيب أحد المساجد في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة مصرعه إثر حادث مروري، بعدما أدى صلاة العيد صباح أمس (الأحد).
وتوفي الشيخ صالح الأنصاري إمام جامع “مغينية”، أثناء توجهه لمعايدة أهله وأقاربه، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً.
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