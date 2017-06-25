عرض النادي الأهلي السعودي، شراء المدافع الدولي، ولاعب الأهلي المصري، أحمد حجازي، في صفقة انتقال نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن حجازي طلب من مسؤولي الأهلي، إرسال عرض رسمي لإدارة ناديه في مصر، لأنها لا تتعامل بالعروض الشفهية.
وسبق أن أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة حسام البدري، رفضه رحيل أحمد حجازي، حين تلقى عرضا سابقا من نادي «هال سيتي»، الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ لحاجة فريق لخدماته بشدة وفق ما أكد البدري. وفق “المدينة”.
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