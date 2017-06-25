تسببت تغريدة للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، في حالة من البلبلة الليلة الماضية.
وتوجّه الحساب الخاص لدوري أبطال أوروبا على “تويتر” بالتهنئة للأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده الثلاثين، لكن عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد تفاعلوا بشكل مثير مع التغريدة.
وتساءل الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عمّا إذا كان ميسي “هو أفضل لاعب في العالم”، وهو ما لم يعجب جماهير رونالدو، التي ترى أنه أفضل من منافسه الأرجنتيني. وفق “عين اليوم”.
وأشارت بعض جماهير برشلونة وميسي، إلى أنه لا يوجد أي حاجة لعلامة الاستفهام التي جاءت في الحساب الرسمي لدوري الأبطال، باعتبار أن ميسي بدون شك هو الأفضل في العالم، لكن جماهير رونالدو ردت سريعا مؤكدة أن النجم البرتغالي لا يوجد من ينافسه على الساحة العالمية.
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