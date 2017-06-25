أثنى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد على ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، مبيناً أن التاريخ سيذكر مسيرته ومجهوداته التي بذلها من أجل حفظ الأمن بالمملكة.
وقال في خطبة العيد اليوم الأحد إن الأمير محمد بن نايف كان حارساً أميناً وشجاعاً، وذا صلابة، ومرفوع الهامة، ووقف سداً منيعاً أمام الإرهاب والإرهابيين.
وأضاف وفقاً لـ “أخبار 24” الشيخ بن حميد أن الأمير محمد بن نايف هو داحر الإرهاب ومستصلح الشباب وحاضنهم والناصح لهم، ذلك إلى جانب ما بذله في حماية الثغور، وحدود المملكة من الأعداء والمتربصين.
فيديو | #إمام_الحرم_المكي: الشكر لـ #الأمير_محمد_بن_نايف على ما قدمه للدين والوطن والذي كان سدا وصداً منيعاً أمام #الإرهاب. #الإخبارية pic.twitter.com/ROFhgd24Nx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧
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