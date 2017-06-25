نشر الشاعر خلف المشعان مقطع فيديو برفقة ابنه وصورة له بعد إفراج الجهات الأمنية عنه، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقدماً شكره للأمير على لفتته الإنسانية.
وقال المشعان عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الأحد): “اللهم لك الحمد والشكر .. تم اطلاق سراح اخوكم خلف المشعان بتوجيه من سيدي ولي العهد أمير العدل والإنسانية حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه”.
يذكر أن المشعان من مواليد حفر الباطن عام 1976، ويعيش في مدينة الرياض حالياً، وهو شاعر معروف على مستوى الخليج، وإضافة لقصائده المشهورة، فإنه أحد المشاركين في النسخة الثانية من برنامج “شاعر المليون”.
وفق “أخبار 24”.
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