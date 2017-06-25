أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن فترة التسجيل الخاصة بدور الثمانية من دوري أبطال آسيا تنتهي قبل 15 يوم من أول مباراة، وبذلك سيكون يوم 6 أغسطس المقبل آخر موعد للهلال، ويوم 7 أغسطس المقبل آخر موعد للأهلي.
وبذلك سيكون بمقدور الناديين إضافة اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا من المحليين والأجانب، يذكر أن الهلال يواجه العين الإماراتي في دور الربع نهائي والأهلي يواجه بيروزي الإيراني، ويبحث الفريقان عن مواصلة الانتصارات للمنافسة على كأس البطولة. وفق “الرياض”.
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