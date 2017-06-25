تمكنت القوات السعودية المرابطة على الحد الجنوبي من قصف عناصر حوثية والتصدي لمحاولة تسللهم، بعدما حاولوا الاقتراب من الحدود السعودية.
ووثق مقطع فيديو تصدي القوات المسلحة السعودية لميليشيا الحوثي التي حاولت تجاوز مناطق حدودية والتسلل عبر المناطق الجبلية الفاصلة بين البلدين، حيث أظهر المقطع قنص القوات السعودية لأفراد ميليشيا الحوثي، الذين حاولوا الهرب.
وأفشل الجنود السعوديون محاولة العدو الهروب سواء بالركض أو بمحاولة تضليل القوات السعودية التي رصدتهم، وقتلت منهم عددا كبيرًا، باستخدام المدفعية والطيران. وفق “أخبار 24”.
وكانت القوات السعودية المرابطة في الحد الجنوبي وبمساندة طيران التحالف قد تمكنت صباح اليوم (الأحد) من صد محاولة هجوم نفذتها ميليشيات الحوثي وصالح، قبالة منطقتي جازان ونجران.
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