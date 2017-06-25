ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات التأمين برفع تقارير ربع سنوية عن مدى التزامها بتدريب الشباب السعودي، وتحديد موعد توطين 3 قطاعات بها.
وأكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر أن “ساما” الزمت شركات التأمين بتقارير كل 3 أشهر عن أنشطة صناعة التأمين، ومدى التزام الشركات بتدريب المواطنين من الشباب والتعرف على البرامج المستقبلية التي ستنفذها في الفترة القادمة.
وأضاف أن الشركات استكملت جميع الإجراءات المتعلقة ببدء توطين ثلاثة أقسام مطلع الشهر القادم، وهي إدارة مطالبات المركبات، وعناية العملاء، والشكاوى، وأن “ساما” منحت شركات التأمين مهلة كافية لإنهاء الاجراءات المتعلقة بسعودة تلك القطاعات بنسبة 100%.
وأشار بحسب “عكاظ” إلى أن الأعداد المطلوبة لرفع تلك النسبة من السعودة تختلف باختلاف الشركات والمنتجات، وأن شركات التأمين التي تعتمد على تأمين السيارات مطالبة بإحلال أعداد كبيرة من المواطنين مكان الوافدين، مع تصميم برامج تدريبية لتأهيلهم، لافتا إلى أن نسبة السعودة في شركات التأمين تراوح بين 65- 75%.
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