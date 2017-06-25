حذرت المديرية العامة للجوازات الوافدين الذين استفادوا من الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” من عدم السفر لمن مُنحوا تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا حتى الآن.
وأوضحت الجوازات أن المستفيدين من الحملة التي بدأت في 1/ 7/ 1438هـ واستمرت لمدة 90 يوماً، عليهم السفر حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مُرحّل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وتوعّدت “الجوازات” المخالفين، الذين استفادوا من الإعفاءات ولم يغادروا، بأنه سيتم إغلاق حساباتهم في نظام الجوازات، وتطبيق كامل العقوبات في حدها الأعلى بحقهم، ما لم يبادروا بسرعة مغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم. وفق “أخبار 24”.
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