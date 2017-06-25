نفت الخطوط السعودية اليوم (الأحد)، صحة صورة متداولة لطائرة تحمل شعارها، وأشيع أنها تتبع للخطوط السعودية وهبطت في مطار بن جوريون الإسرائيلي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، أن الصورة المتداولة مركبة ولا تمت للواقع بصلة، وأن هناك جهات ومعرفات، عبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية، تعمل على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني.
وأضاف الطيب أن البعض يقوم بحسن نية بتلقف تلك التغريدات غير الصحيحة، على تويتر ويعيد نشرها دون أدنى قدر من التقصي، ما يوقعهم تحت طائلة المسؤولية. وفق “أخبار 24”.
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