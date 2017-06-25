الخرج اليوم كعادتها ترصد معايدات أحياء محافظتي الخرج و الدلم، حيث لا تزال هذه العادة السنوية التي اعتادها الاهالي من قديم الزمن ، يجتمع الأهالي في الحارة او بجوار مسجد يتبادلون التهاني ويتناولون وليمة “العيدية” ، ويوزعون الهدايا على الأطفال ، وتلتقط الصور التذكارية .
نستقبل الصور للعيديات على الواتساب 0554449028 او على حساب السناب شات kharjhome1 لنشرها على اللايف
الصور تضاف في تحديث مستمر
في محافظة الدلم
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج