زار ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رجال الأمن الذين أصيبوا أثناء إحباط مخطط استهداف الحرم المكي، وأحد المصابين من خارج المملكة في المستشفى صباح اليوم الأحد، للاطمئنان عليهم، ومشاركتهم فرحة العيد.
وأظهرت مجموعة من الصور التي التقطت من داخل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ولي العهد وهو يصافح المصابين ويطمئن على أحوالهم ويقدم لهم أكاليل الزهور، فيما كان يرافقه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين.
وأكد ولي العهد خلال مشاركته المصابين فرحة العيد اعتزازه بتضحيات رجال الأمن وشجاعتهم في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين، فيما أكد المصابون تشرفهم بحفظ أمن الأراضي المقدسة واستمرارهم في الذود بكل حزم وتضحية لحماية المسجد الحرام من أصحاب المخططات الإرهابية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن العملية الأمنية التي نفذها رجال الأمن قبل أيام نجحت في إحباط محاولة استهداف المسجد الحرام، وقد نتج عنها إصابة 5 رجال أمن والقبض على 5 مطلوبين، وتفجير انتحاري لنفسه.
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