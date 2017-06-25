بايع الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك فور خروجه من المستشفى.
ولم يكن قد تسنى للأمير بندر مبايعة ولي العهد في قصر الصفا بمكة المكرمة، لوجوده في المستشفى حينها لظروف صحية.
وأظهر مقطع فيديو وفق موقع “أخبار 24″تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مسارعة ولي العهد لاستقبال الأمير بندر عند نزوله من السيارة، واصطحابه إلى داخل منزله، فيما علق عدد من متداولي المقطع بأن حفاوة الاستقبال تنم عن احترام وتقدير كبيرين يكنهما ولي العهد للأمير بندر.
فيديو | فور خروجه من المستشفى..
الأمير بندر بن سلطان يبايع الأمير #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد. #الإخباريةpic.twitter.com/5EcDL67Slu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧
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