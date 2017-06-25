قالت مصادر في وزارة الإسكان إنه سيتم إدراج العقد الموحد الخاص ببرنامج “إيجار” في نظام “أبشر”، وأن التوقيع بين المؤجر والمستأجر سيكون عبر “أبشر”.
وأوضحت المصادر أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف حفظ حقوق طرفي العملية التأجيرية، مشيرة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن تسجيل مكاتب الوسطاء في النظام سيكون برسوم مالية، وسيتم تخصيصها لدفع إيجارات ذوي الحالات الخاصة، والدخل المنخفض، ولصيانة النظام.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أطلقت صيغة عقد الإيجار الموحد عبر برنامج “إيجار” بهدف تنظيم وتيسير التعاملات الإيجارية، وضمان موثوقيتها بالنسبة لطرفي العقد، إضافة للوسطاء العقاريين.
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