تعرض مدير الأمن العام الفريق سعود الهلال صباح اليوم الأحد لوعكة صحية أدخل على أثرها مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.
وقام ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بزيارة الفريق الهلال في المستشفى للاطمئنان على صحته.
وقالت مصادر، وفقاً لـ”سبق”، إنه تقرر نقل الفريق الهلال إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض لاستكمال الفحوص الطبية بعد الوعكة التي تعرض لها.
وكان قد صدر أمر ملكي مؤخراً بترقية اللواء سعود الهلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام خلفاً للفريق عثمان المحرج الذي أحيل للتقاعد.
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