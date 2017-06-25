تمكنت القوات السعودية المرابطة في الحد الجنوبي بمساندة طيران التحالف من صد محاولة هجوم نفذتها ميليشيات الحوثي وصالح صباح اليوم الأحد قبالة منطقتي جازان ونجران.
بدأت الميليشيات بهجومين على الحدود قبالة نجران وجازان في آن واحد، وذلك بإطلاق قذائف كاتيوشا نحو مراكز رقابية سعودية في قرية القرن بجازان، ومركز الشرفة في نجران.
وبحسب “العربية نت”، فإن الميليشيات أطلقت القذائف لتتيح مساحة آمنة لعناصرها الأمامية لكي تتسلل إلى داخل حدود المملكة.
وكانت القوات السعودية على أهبة الاستعداد لمثل هذا الهجوم، فردت على الفور باستهداف العناصر الحوثية المتمركزة في الخطوط الخلفية على عمق 25 كلم داخل الأراضي اليمنية، باستخدام المدفعية وطيران التحالف، وبعدها استهدفت باقي العناصر الذين حاولوا التسلل إلى داخل المملكة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمير عدد من المركبات التي كانت تقل عناصر تابعة للحوثيين، ما أدى -بحسب مصادر عسكرية- لمقتل قيادي وعشرات الأفراد من الميليشيات.
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