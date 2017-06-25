لقي أكثر من 123 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات بجروح خطيرة نتيجة انفجار شاحنة نفط اليوم الأحد في مدينة باهاوالبور بباكستان.
وقال مسؤولون حكوميون، وفقاً لـ”رويترز” إن قائد الشاحنة حاول الاستدارة بها بزاوية حادة، ما أدى لانقلابها، واشتعال النيران فيها بعد تسرب الوقود.
من جهتهم، أبان رجال الإنقاذ أن عدداً كبيراً من الأشخاص تجمعوا حول موقع الحادث لجمع الوقود المسرب من الشاحنة، وأن الشاحنة انفجرت بسبب اشتعال النيران في الوقود.
وقال جام ساجد حسين المتحدث باسم جهاز الإغاثة “وفقا لتقارير مبدئية كان شخص من المتجمعين حول الشاحنة بعد انقلابها يقوم بإشعال سيجارة وعندها اشتعل الوقود المتسرب وأدى لانفجار الصهريج”.
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