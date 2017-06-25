ذكرت شرطة مدينة بورتلاند الأمريكية أن طالباً سعودياً متهماً بقتل مراهقة أمريكية في حادث دهس، هرب بعد قيام القنصلية السعودية بدفع كفالته.
وأوضحت السلطات الأمريكية أن الطالب البالغ من العمر 21 عاماً، كان موضوعاً تحت الإقامة الجبرية بانتظار بدء المحاكمة في قضية مقتل المراهقة التي تُدعى فالون سمارت، والبالغة من العمر 15 عاماً.
وأشار مكتب الشرطة المحلي، وفقاً لـ”سي إن إن”، إلى أن الطالب تمكن من إزالة سوار التعقب الموضوع في قدمه لتحديد تحركاته، وذلك قبل 9 أيام من بدء محاكمته، وتكثف الشرطة عملياتها للقبض عليه.
وكانت الفتاة تقطع أحد الشوارع المزدحمة في مدينة بورتلاند في الـ19 من أغسطس 2016، وتعرضت للدهس والوفاة بسيارة يُشتبه بأن الطالب السعودي هو من يقودها، وذلك بحسب ما جاء في تحقيقات مكتب الادعاء في الولاية.
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