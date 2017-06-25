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ذكرت مصادر أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وجه بإطلاق سراح الشيخ سعد البريك والشاعر خلف بن مشعان.
وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق” إن هذا التوجيه وهذه اللفتة من ولي العهد جاءت بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج