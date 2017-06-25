اختفت طفلة تبلغ من العمر عامين في ظروف غامضة من منزل ذويها بحي المطار بحائل صباح اليوم الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقال خال الطفلة وتدعى “أصايل شادي الطوياوي”، إنها اختفت في ظروف غامضة بعد الساعة التاسعة صباحاً، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أن والدتها كانت قد بدلت لها ملابس العيد حتى تلعب في حوش المنزل.
وأبان أن الطفلة سليمة ولا تعاني أي مشكلات صحية، وأنها حريصة على البقاء بقرب والدتها في كل الأوقات، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، داعياً من يتعرف عليها لإبلاغ الشرطة.
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