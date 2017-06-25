تفاعل ابن الخرج الشاعر الشيخ حمد بن سعيد بن ضبان مع القصيدة التي استنكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم آل مكتوم تخطيط المجموعة الإرهابية لاستهداف الحرم المكي الشريف وقاصديه. والتي حملت عنوان “إجرام”، غكتب هذ الأبيات /
اجرام وش خلو من فعول الاجرام
تعدوا الاجرام صوت ٍ وصوره
يبغون هدم البيت بسلاح والغام
اقدس بقاع الارض واعلى طهوره
في ساعة وفيه المصلين قيام
مافكروا في هيبته او وقوره
لكن رب البيت بالغيب علام
ايرد كيد المعتدي في نحوره
من قبلهم جيش ابرهه حطه احطام
كعصف ماكول تطاير اقشوره
وكل عليه من السلاطين حكام
ومكه وطيبه دونها اخوان نوره
حكامنا ال سعود للبيت خدام
وانتم وحنا كلنا من انذوره
عاش الملك سلمان رمزا للاسلام
حامي حمى السلام ساسه وسوره
وعاش ابن زايد للابطال مقدام
ويعيش ابن مكتوم دامت اعصوره
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