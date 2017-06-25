عثر فريق تطوعي على وافد سوداني اختفى منذ أول من أمس (الجمعة) في صحراء الفواد بوداي الدواسر، فيما أجريت الإسعافات اللازمة له، وجرى نقله إلى المستشفى للتعامل مع حالته.
وتمكن فريق “غوث” التطوعي من العثور على المفقود بعد تلقيه بلاغاً من مواطن باختفاء عامل من الجنسية السودانية في الصحراء، وتحديداً بمنطقة الفواد، حيث قام بتمشيط المنطقة بـ14 سيارة وطائرتين شراعيتين وطائرة “فانتوم”، ليتم العثور عليه عصر أمس (السبت).
وفق “أخبار 24”.
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