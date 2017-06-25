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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (السبت)، قصيدة يستنكر فيها تخطيط المجموعة الإرهابية لاستهداف الحرم المكي الشريف وقاصديه.
وحملت قصيدة الشيخ محمد بن راشد عنوان “إجرام”، وقال فيها:
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