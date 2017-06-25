باشرت بلدية أجياد بمكة المكرمة أعمال جمع وإزالة الأنقاض، التي تسبب فيها تفجير الإرهابي لنفسه صباح أمس (الجمعة)، في عملية استباقية قبل توجّهه لاستهداف المسجد الحرام.
وأظهر مقطع فيديو قيام الآليات بعملها في رفع أنقاض المبنى الذي أنهار، في المنطقة التي فجر فيها الإرهابي نفسه، بعد محاصرة قوات الأمن له، ومبادرته بإطلاق النار عليهم.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن إحباط قوات الأمن لعمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية.
وفق “أخبار 24”.
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