كشفت تقرير إحصائي لوزارة الحج والعمرة عن زيادة أعداد المعتمرين للعام الحالي 1438هـ مقارنة بالعام الماضي، حيث صدرت 6.75 مليون تأشيرة للعام الحالي، مقارنة بـ 6.3 مليونًا العام الماضي.
وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن هذا النمو في أعداد المعتمرين والزوار، نتيجة اتخاذ الوزارة استراتيجيات فعالة بعد انخفاض أعداد التأشيرات للمعتمرين من بعض الدول التي تواجه ظروف اقتصادية وأمنية، وتم فتح أسواق جديدة واستقطاب عدد أكبر من الدول المستهدفة لتعويض النقص.
وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة المكلف المهندس محمد الكليبي، أن ذلك أسهم في تحقيق رقم قياسي في أعداد المعتمرين، وارتفاع نسبة إشغال الفنادق خلال موسم العمرة الحالي، حيث وصلت في فنادق الخمسة نجوم 113%، وفي فنادق الأربعة نجوم 71.2%. وفق “أخبار 24”.
وبين التقرير أن المعتمرين من أمريكا وألمانيا والنرويج، عوضوا النقص من بعض الدول العربية، فيما تصدر الباكستانيون قائمة المعتمرين الأكثر قدوماً بنحو 1.4 مليون معتمر، تلتها الإندونيسية فالهندية والبنغلاديشية، وشكل العراقيون العرب الأكثر قدوما بـ 264 ألفًا، وبلغ عدد القادمين جوًا 5.9 مليون معتمراً، وبحرًا حوالي 58 ألفًا، وبرًا 547 ألفًا.
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