علق المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أمس (السبت)، على المقطع المتداول لعمالة تمارس الغش التجاري؛ بطباعة أسماء علامات تجارية مشهورة على أجهزة تكييف.
وأوضح أن جريمة الغش التجاري التي تمارسها العمالة في المقطع تمت خارج المملكة، مؤكداً أن السوق المحلي للأجهزة الكهربائية يشهد رقابة صارمة على مصادر الأجهزة الكهربائية.
وأشار الحسين إلى أن جميع الأجهزة الكهربائية المستوردة والمحلية تخضع لرقابة الوزارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك وبرنامج كفاءة الطاقة؛ لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وفق “أخبار 24”.
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