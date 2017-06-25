وثُق مُسافر إمارتي من خلال مقطع فيديو مبادرة سيدة سعودية وأبنائها في تحضير مائدة إفطار بمنزلهم الواقع شمال محافظة الإفلاج، ودعوة جميع المسافرين على أحد الطرق السريعة لتناول الطعام.
وأظهر الفيديو المتداول اثنين من أبناء السيدة وهما يقفان على الطريق ويوجهان الدعوة لمرتاديه إلى التوقف وتناول الإفطار، فيما تنشغل السيدة باستقبال المستجيبين من العائلات للدعوة للترحيب بهم وإجلاسهم على المائدة داخل المنزل، بينما يظهر في جزء آخر من الفيديو عدد كبير من السيارات بمختلف أنواعها وهي تقف في محيط المنزل عقب استجابة قائديها وأصحابها لدعوتهم.
بدوره أشاد المُسافر الإماراتي بمبادرة السيدة وأبنائها لإفطار جميع المسافرين، لافتاً إلى أن ما دفعه للتوقف والجلوس على مائدتهم هو إصرارهم الشديد على ذلك، داعياً الله أن يتقبل أعمالهم.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج