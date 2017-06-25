أصدر مدير الأمن العام الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال عدة قرارات بتعيين عدد من كبار الضباط في إدارة الأمن العام والقطاعات التابعة لها.
وتضمنت القرارات تعيين اللواء سعود القبلان مستشاراً لمدير الأمن العام، وتعيين اللواء صالح الصالح في منصب مساعد مدير الأمن العام للتخطيط والتطوير.
كما شملت القرارات، تعيين اللواء عيد العتيبي مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن، وتعيين اللواء عبدالعزيز الزمامي في منصب مدير شرطة الرياض.
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