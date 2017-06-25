كشف مختص في الشؤون الاقتصادية عن أن السوق المحلية تستحوذ على ما يفوق 15 % من حجم السوق العالمي للعطورات ومستحضرات التجميل، لافتاً إلى أن المملكة تستهلك 65 % من سوق العود الأصلي في العالم.
وقدر المحلل الاقتصادي عثمان العايدي، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إجمالي حجم سوق العطور الشرقية والغربية في المملكة بنحو 8 مليارات ريال، مبيناً أن أكثر منطقة في العالم تستهلك العود هي مكة المكرمة، تليها المدينة المنورة، ثم الرياض، ثم دبي، وبقية دول الخليج، ثم اليابان.
بدوره، أشار المستثمر في مجال العطور والتجميل نبيل أبو عيسى إلى أن حجم مبيعات العود ودهن العود في المملكة تبلغ 3 مليارات ريال سنوياً، موضحاً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في مجال الاستثمار في قطاع العطور الشرقية في دول مجلس التعاون الخليجي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج