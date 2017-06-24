كشفت مصادر أن لاعب النصر حسين عبدالغني والحارس عبدالله العنزي رفضا التوقيع على المخالصة الا بعد استلامهما شيكات بمستحقاتهما المتأخرة.
وأوضحت المصادر بحسب “الرياض” بأن حقوق اللاعب عبدالغني تقدر بـ 11 مليون ريال، بينما تتجاوز مبالغ العنزي العشرة ملايين ريال.
يذكر أن الادارة النصراوية قد وعدت عبدالغني والعنزي بتثبيت حقوقهما الا انهما رفضا التوقيع على المخالصة ومازالت الادارة تسعى لإقناعهما بالمخالصة.
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