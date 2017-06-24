أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لامرأة مسنة تدعى (أم عايض)، وما تضمنه المقطع من الوضع المعيشي للمرأة ومناشدتها لتقديم يد العون لها، تم تصويره لأغراض شخصية، وأن أحد أبنائها يمتلك استثمار عقاري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في بيان اليوم (السبت)، إنه بعد التفاعل مع ما تم نشره والوصول ميدانيًا للمرأة وتأمين سكن مؤثث لها، تبين من خلال دراسة الحالة من قبل الفريق المكلف بهذه المهمة في فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، أن المرأة تتقاضى معاشا من الضمان الاجتماعي يصرف لها بشكل شهري.
كما أنها تمتلك مجموعة من الماشية، ولديها أبناء حالتهم الاجتماعية ميسورة، أحدهم لديه أملاك عقارية (شقق يتم تأجيرها)، والآخر يتقاضى مكافأة التعطل عن العمل من “ساند”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه بعد البحث في خلفيات الحالة، اتضح بأن الهدف من وراء تصوير الفيديو ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، هو لجلب الاستعطاف سعيًا لوضع اليد والسيطرة على الأرض التي تتواجد فيها المرأة وامتلاكها، مشيرًا إلى أن الوزارة خاطبت إمارة منطقة المدينة المنورة بكافة تفاصيل الحالة.
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