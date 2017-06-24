إنتقل إلى رحمة الله محمد عبدالعزيز المطرودي رئيس مركز #العوشزيه سابقا بعد أن ساهم في تطوير شرق #عنيزة وسعى وتبرع وأخوته بأرض مشروع اﻹسكان.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الامير محمد بن سلمان نموذج للقيادة الشابة
ياسر بن فيصل الشريف1680 0
دور المغردين في الدفاع عن الوطن
د. هلال العسكر1715 0
شهر الخير والبركات شارف على الرحيل ….
أنس القاسم3073 0
الحيل الدفاعية
سعد الفريخ3101 0
متى تعود قطر إلى رشدها؟
محمد عبدالله البرغش4515 0
كيف تتخلص من الصراع النفسي ؟
سعد بن سليمان الفريخ7049 0
محمد بن عبدالعزيز المطرودي في ذمة الله
لا يوجد وسوم
0 791
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884935778.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج