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اعتمد مدير ادارة الأوقاف بالخرج الشيخ عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله التركي مصليات عيد الفطر المبارك بمحافظة الخرج علي النحو التالي :
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج