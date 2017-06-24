قام أعيان من قبيلة ال شامر حاضرة وبادية واهالي مركز الرفيعة في الخرج مساء يوم الخميس ٢٧/٩/١٤٣٨ بمبايعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد حفظه الله وذلك في مركز الرفيعة في محافظة الخرج بحضور رئيس المركز الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان الذي هو احد احفاد الرواد الذين دخلوا الرياض سنة ١٣١٩ مع الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله وهو الشيخ معضد بن عامر ابن خرصان رحمه الله .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام مبايعته لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد رافعا بهذه المناسبة شكره وتهانيه لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض ، سائلا الله ان يحفظ على بلادنا دينها وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي مباركا للجميع قرب حلول عيد الفطر المبارك فالفرح هذه السنة فرحان الاول بعيد الفطر المبارك والثاني بمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد .
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