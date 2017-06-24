نفى مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال ،فيصل المطرفي ،كل ما تداوله عن منح المهاجم الدولي السعودي ناصر الشمراني مخالصة نهائية ،مشيراً إلى تلقيه ثلاث عروض لكسب خدمات الزلزال هذا الصيف.
قال فيصل المطرفي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” لا صحة لمنح اللاعب ناصر الشمراني مخالصة نهائية،وكل ما يثار عبر وسائل الإعلام والصحف بالساعات القليلة الماضية عن منح اللاعب المخالصة غير صحيح ومجرد شائعات فقط”.
أضاف : ” الإدارة الهلالية اشترطت دفع المبلغ كاملاً وموافقة اللاعب على العرض أو الإستمرار في النادي”.
أتم المطرفي ،بقوله : ” إدارة نادي الهلال تلقت ثلاثة عروض لكسب خدمات المهاجم ناصر الشمراني هذا الصيف ،ولكن لم يتم حسم تلك العروض واختيار الأنسب حتى الآن “. وفق “هاتريك”.
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