أكدت شبكة”كالشيو ميركاتو” الإيطالية أن النادي الأهلي السعودي دخل في مفاوضات مع المدرب الإيطالي والتر ماتزاري في الصيف الحالي وذلك قبل تعاقده مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.
وتلقى الأهلي اجابة سريعة برفض ماتزاري الذي أكد بانه ليس لديه نية في العمل في الدوري السعودي في الوقت الحالي وذلك على الرغم أن الملكي عرض 2 مليون يورو سنويا كراتب للمدرب الايطالي.
الجدير بالذكر أن ماتزاري مدرب انتر ميلان ونابولي وسامبدوريا السابق أعلن رحيله عن واتفورد الإنكليزي بنهاية الموسم الماضي.
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