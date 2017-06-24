قال مالك البناية التي ألقت قوات الأمن القبض على المطلوب الأمني فيها بحي العليا بجدة، أنه تمت الإطاحة بالمطلوب دون مقاومة أو إطلاق نار ولم يشعر أحد من المباني المجاورة بتحركات القوات الأمنية داخل البناية.
وأوضح أن قوات الأمن قامت بتفتيش الشقة ورفع البصمات عنها، وطُلب منه إبراز عقد إيجار الشقة التي قصدها الإرهابي، ومن ثم غادر الأمن بعد إلقاء القبض على المطلوب الأمني، مبيناً بحسب “المدينة” أن الأخير اصطحب معه زوج أخته الذي يعمل بأحد القطاعات الأمنية.
وكشف أن المطلوب بدت عليه ملامح الارتباك والاستعجال وهرب قاصداً شقة أخته، قبل أن تلحق به الجهات الأمنية وتلقي القبض عليه، مشيراً إلى أنه شخص غير معروف ولم يره من قبل يأتي إلى بنايتهم السكنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم أمس عن إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي، من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها بحي العليا بمحافظة جدة.
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