علمت مصادر ان قائد النصر حسين عبدالغني والحارس عبدالله العنزي رفضا التوقيع على المخالصة الا بعد استلامهما شيكات بمستحقاتهما المتاخرة، وكانت الادارة النصراوية قد وعدت عبدالغني والعنزي بتثبيت حقوقهما الا انهما رفضا التوقيع على المخالصة ومازالت الادارة تسعى لاقناعهما بالمخالصة، وتشير المصادر بأن حقوق اللاعب عبدالغني تقدر بـ11 مليون ريال، بينما تتجاوز مبالغ العنزي العشرة ملايين ريال.
من جهة اخرى رفض لاعب خط الوسط الكرواتي ايفان توميساك طلب الادارة بعمل مخالصة نهائية لعقده الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل، واشترط ايفان من الادارة النصراوية احضار عقد له في ناد اخر يوازي عقده مع النصر البالغ مليون و300 الف دولار. وفق “الرياض” .
وفي شأن آخر اعلنت الادارة تجديد عقد المدافع عبدالله مادو لثلاث سنوات مقبلة، وتم التوقيع بحضور الامين العام سلمان القريني ومدير الفريق طلال النجار.
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