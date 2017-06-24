وافى الأجل أحد المواطنين أثناء تأديته لصلاة التهجد بمسجد الفرقان بحي النسيم بجدة، في ليلة 27 رمضان.
وأظهر مقطع فيديو متداول المواطن ويدعى “ماجد قاسم زيد” يقف في أقصي يسار الصف الأول خلال صلاة التهجد، وفجأة سقط على الأرض ليهب عدد من المصلين إليه لإنقاذه.
وأوضح أحد الحاضرين أنه كان من بين الذين هبوا لمساعدة المواطن طبيب، حيث قام بعمل إنعاش رئوي له لإنقاذ حياته، غير أن ذلك لم يفلح، إذ تبين أنه توفي.
وترحم المصلون بالمسجد وعدد من متداولي الفيديو على المواطن ماجد قاسم داعين المولى- عز وجل- أن يجعل مثواه الجنة، لافتين إلى أن ذلك من حسن الخاتمة أن تقبض روحه أثناء الصلاة وفي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل.
وفق “أخبار 24”.
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