جددت المحكمة العليا، الدعوة لعموم المسلمين، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1438هـ، مساء اليوم السبت الموافق 29 رمضان.
وحثت المحكمة من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأهابت بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة في ذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.
وكانت المحكمة دعت في بيان لها قبل يومين عموم المسلمين بالمملكة لتحري رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت.
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