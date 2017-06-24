أعلنت هيئة الترفيه عن عدد 59 فعالية ترفيهية، ستُقام خلال عطلة عيد الفطر في 34 مدينة بمحافظات ومناطق المملكة المختلفة.
وأبانت الهيئة أن الفعاليات ستستمر لمدة ثمانية أيام، وتتنوع بين عروض تفاعلية، ومسرحيات، ومهرجانات، وفعاليات متنوعة، إلى جانب “ليالي الفلكلور السعودي”.
وقالت إن 46 فعالية موجهة لجميع الفئات، و11 للعائلات، وفعالية واحدة للنساء، وأخرى للرجال، مبينةً أن 52 من هذه الفعاليات مجانية، وأن 7 فقط مدفوعة الأجر.
وأوضحت أن من بين الفعاليات رفع كرة مضيئة معبأة بالهيليوم في سماء مدينة الطائف من أعلى جبل الكر بالهدا، وذلك للتهنئة بالعيد طوال أيام العيد الثلاثة من الساعة 6 مساءً حتى 5 صباحاً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن مدينة جدة ستشهد تنظيم فعالية “أضيء فرحة العيد”، وهي عبارة عن لوحة معايدة سيُضاء جزءٌ منها عند كل تغريدة تحت هاشتاق #شاركونا_العيد على جسر كوبري الخشب – طريق المدينة، وتكتمل إضاءتها عند إتمام 10 آلاف تغريدة.
وأشارت إلى تنظيم فعالية “هابي عيد” في مدينة الرياض، وهي عبارة عن كرنفال للعائلة والشباب بأنشطة مختلفة، يُقام في الصالات الخضراء، ويستمر لمدة أربعة أيام.
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